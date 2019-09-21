Son dakika... ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Güney Carolina eyaletine bağlı Lancaster ilçesinde Cumartesi gününün ilk saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Lancaster polisi, resmi açıklamasında tıklım tıklım dolu bir barda saat 02.45 sularında ateş açıldığını duyurdu.

Saldırıda iki erkek hayatını kaybetti, yaralanan dokuz kişiden durumu ağır dördü hava araçlarıyla bölgedeki hastanelere taşındı.

Polis ekipleri, saldırgan veya saldırganları henüz yakalayabilmiş değil ve resmi Twitter hesabından yardım istendi.

Lancaster, Charlotte kentinin 72 kilometre güneyinde yer alıyor.