21.09.2019 - 17:22 | | milliyet.com.tr
Son dakika... ABD'de silahlı saldırı
Güney Carolina'daki bir barda ateş açıldı, yetkililer en az iki kişinin öldüğünü ve sekiz yaralı olduğunu bildiriyor.
ABD'nin Güney Carolina eyaletine bağlı Lancaster ilçesinde Cumartesi gününün ilk saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.
Lancaster polisi, resmi açıklamasında tıklım tıklım dolu bir barda saat 02.45 sularında ateş açıldığını duyurdu.
Saldırıda iki erkek hayatını kaybetti, yaralanan dokuz kişiden durumu ağır dördü hava araçlarıyla bölgedeki hastanelere taşındı.
Polis ekipleri, saldırgan veya saldırganları henüz yakalayabilmiş değil ve resmi Twitter hesabından yardım istendi.
Lancaster, Charlotte kentinin 72 kilometre güneyinde yer alıyor.
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