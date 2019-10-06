ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin orta kesimindeki Kansas eyaletinde bir silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı, eyalete bağlı Kansas City şehrindeki bir barda gece yarısı saat 03.30 sularında gerçekleşti.

Bara giren saldırgan, silahıyla içeride ateş açtı ve en az dokuz kişiyi vurdu. Yaralılardan dördü hayatını kaybederken, diğerleri hastaneye taşındı.

Saldırganın nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Kansas City polisi, Twitter hesabından saldırıyı araştırdıklarını ve gelişmeleri paylaşmaya devam edeceklerini açıkladı. BBC'ye konuşan polis yetkilileri, saldırganın Güney Amerika veya İspanya kökenli olduğunu ve olay yerinden kaçtığını söyledi.

Silah almanın çok kolay olduğu ve sıklıkla saldırılara ev sahipliği yapan ABD'de, yalnızca haftalar önce Teksas'ta iki ayrı yerde ateş açılmış ve 44 kişi yaşamını yitirmişti. Son yıllarda ülke tarihinin en kanlı saldırıları gerçekleşti, binlerce insan öldü.