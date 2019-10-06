MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaABD'de silahlı saldırı
06.10.2019 - 14:02 | | milliyet.com.tr

ABD'de silahlı saldırı

Kansas City'deki bir bara gece yarısı giren saldırgan içeride ateş açtı, yaralılardan dördü hayatını kaybetti.

ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin orta kesimindeki Kansas eyaletinde bir silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı, eyalete bağlı Kansas City şehrindeki bir barda gece yarısı saat 03.30 sularında gerçekleşti.

Bara giren saldırgan, silahıyla içeride ateş açtı ve en az dokuz kişiyi vurdu. Yaralılardan dördü hayatını kaybederken, diğerleri hastaneye taşındı.

Saldırganın nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Kansas City polisi, Twitter hesabından saldırıyı araştırdıklarını ve gelişmeleri paylaşmaya devam edeceklerini açıkladı. BBC'ye konuşan polis yetkilileri, saldırganın Güney Amerika veya İspanya kökenli olduğunu ve olay yerinden kaçtığını söyledi.

Silah almanın çok kolay olduğu ve sıklıkla saldırılara ev sahipliği yapan ABD'de, yalnızca haftalar önce Teksas'ta iki ayrı yerde ateş açılmış ve 44 kişi yaşamını yitirmişti. Son yıllarda ülke tarihinin en kanlı saldırıları gerçekleşti, binlerce insan öldü.

TIR durağa daldı: Ölü ve yaralılar varSakarya’nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında bulunan durağa daldı. Kazada, durakta bekleyen 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yol çöktü, otomobili vinç çıkardı!

Yol çöktü, otomobili vinç çıkardı!

40 yıl sonra bir ilk! Kilosu 300 eurodan satılacak

40 yıl sonra bir ilk! Kilosu 300 eurodan satılacak

'Yiyorsa gelin alın' demişti! PÖH aldı

'Yiyorsa gelin alın' demişti! PÖH aldı

Diriliş Osman dizisi ne zaman yayınlanmaya başlayacak? Hangi kanalda ekrana gelecek?

Diriliş Osman dizisi ne zaman yayınlanmaya başlayacak? Hangi kanalda ekrana gelecek?

Sıradaki Haber