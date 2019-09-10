Son dakika | ABD'de şoke eden gelişme! John Bolton...

Başkan Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dün gece Bolton'a, artık Beyaz Saray'da ona gerek olmadığını söylediğini belirtti.

Bolton'ın birçok önerisine şiddetle karşı çıktığını ve yönetimdeki birçok kişinin de kendisiyle hemfikir olduğunu belirten Trump, "Bu nedenle de John'dan istifasını istedim ve bu sabah bana verdi. John'a hizmeti için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Trump, Bolton'ın yerine gelecek ismi, gelecek hafta açıklayacağını kaydetti.

John Bolton da Twitter hesabından, "Başkan Trump'a dün gece istifa etmeyi önerdim ve bana 'Bunu yarın konuşalım' dedi." açıklamasında bulundu.

Bolton ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, yaklaşık 1 buçuk saat sonra Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

BOLTON'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

ABD Başkanı Donal Trump tarafından görevinden ayrıldığı duyurulan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, istifa etmeyi dün gece teklif ettiğini ama Trump’ın ‘Yarın konuşalım’ dediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın John Bolton’dan istifa etmesini istediğini ve bu sebeple Bolton’un istifasını sunduğu yönündeki açıklamasından sonra Bolton’dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bolton, “Dün gece istifa etmeyi teklif ettim, Başkan Trump, ‘Bunu yarın konuşalım’ dedi” ifadelerini kullandı.