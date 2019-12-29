29.12.2019 - 20:25 |
Son dakika | ABD'den bomba açıklama! 5 noktayı vurdular...
Son dakika haberine göre; ABD, Irak ve Suriye'de İran destekli Hizbullah Tugayları'na ait 5 noktayı vurduğunu açıkladı.
Otomobilden fırladı! O anlar böyle kaydedildiKahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kar yağışı nedeniyle 9 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. zincirleme kaza sırasında çarpışan otomobillerde bulunan bir kişinin araçtan havaya fırladığı o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.