MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriSon dakika | ABD'den flaş 'Suriye' açıklaması: 500 ya da 600 asker bırakılacak
10.11.2019 - 22:54 | | AA

Son dakika | ABD'den flaş 'Suriye' açıklaması: 500 ya da 600 asker bırakılacak

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Suriye'de 500 ila 600 Amerikan askeri bırakacaklarını bildirdi.

Son dakika | ABD'den flaş 'Suriye' açıklaması: 500 ya da 600 asker bırakılacak

 

Milley, ABC televizyonuna, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin DEAŞ ile mücadeleyi devam ettirmek için Suriye'de asker bulundurmaya devam edeceğini belirten Milley, ''Sayının binden az olacağı kesin, belki 500 ya da 600 olur.'' dedi.

Milley, DEAŞ'a yönelik baskının devam ettirilmemesi durumunda, örgütün yeniden canlanabileceğini ifade etti.

''Yeni DEAŞ lideri hakkında önemli ölçüde bilgi sahibiyiz''

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinin, örgüt üzerinde ''yıkıcı'' bir etki bıraktığını belirten Milley, örgütün yeni lideri hakkında önemli ölçüde bilgi sahibi olduklarını, fırsatı bulunduğunda onu da ele geçireceklerini söyledi.

Ziyaretçi rekoru kırıldıCumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Savaşçı 81. son bölümde Yüzbaşı Kağan büyük tehlikeye düştü! 82. yeni bölüm fragmanı...

Savaşçı 81. son bölümde Yüzbaşı Kağan büyük tehlikeye düştü! 82. yeni bölüm fragmanı...

Aşk Ağlatır 10. son bölümde Rüzgar, Ada'ya açıldı! 11. yeni bölüm fragmanı...

Aşk Ağlatır 10. son bölümde Rüzgar, Ada'ya açıldı! 11. yeni bölüm fragmanı...

Kimse Bilmez 21. son bölümde Duygu kaçırıldı! 22. yeni bölüm fragmanı...

Kimse Bilmez 21. son bölümde Duygu kaçırıldı! 22. yeni bölüm fragmanı...

Şampiyon 8. son bölümde Fırat teklifi kabul etti! Şampiyon 9. yeni bölüm fragmanı...

Şampiyon 8. son bölümde Fırat teklifi kabul etti! Şampiyon 9. yeni bölüm fragmanı...

Sıradaki Haber