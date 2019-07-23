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23.07.2019 - 20:45

Son dakika | ABD'den İran'la ilgili bomba iddia!

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait ikinci bir İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) da düşürmüş olabileceklerini açıkladı.

Son dakika | ABD'den İran'la ilgili bomba iddia!

Reuters'a konuşan ismini vermek istemeyen ABD'li bir yetkili, teyit edilmemekle beraber ABD donanmasının İran'a ait ikinci bir İnsansız Hava Aracını da düşürmüş olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıklamış İran'dan ise “Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok.” yanıtı gelmişti.

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