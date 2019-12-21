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21.12.2019 - 17:22 | | milliyet.com.tr

Son dakika... ABD'den kafa karıştıran Libya çıkışı!

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li üst düzey yetkili, Washington yönetiminin BM'nin de kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tanıdığını ancak taraf tutmadığını söyledi. Yetkili ayrıca, Rusya desteğiyle hareket eden General Halife Hafter'in yoğunlaşan saldırılarından ABD'nin endişe duyduğunu da aktardı.

Son dakika... ABD'den kafa karıştıran Libya çıkışı!

ABD, son dönemde dünyanın gözünü çevirdiği Libya için suskunluğunu bozdu.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington yönetiminin Rusya'nın desteklediği General Halife Hafter'in yoğunlaşan saldırıları konusunda endişe duyduğunu söyledi.

Ancak aynı yetkili, BM tarafından da kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tanımaya devam etmelerine rağmen iç savaş ülkesinde tarafsız olduklarını da aktardı.

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin arkasında durduğu General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirebilmek için son haftalarda Rus paralı askerlerin yardımını alıyor.

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Doğu Akdeniz anlaşması imzalayan Türkiye ise, Trablus yönetimine destek için asker göndermeye hazır. Düzenleme bugün TBMM'de kabul edildi.

Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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