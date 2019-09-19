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HaberlerDünyaSon dakika... Afganistan'da bombalı saldırı: En az 20 ölü!
19.09.2019 - 08:17 |

Son dakika... Afganistan'da bombalı saldırı: En az 20 ölü!

Afganistan'da hastane yakınlarında bomba yüklü aracın patlaması sebebiyle en az 20 kişi hayatını kaybetti, 95 kişi de yaralandı.

Son dakika... Afganistan'da bombalı saldırı: En az 20 ölü!
Ülke şokta: Bombalı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var!
Ülke şokta: Bombalı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var!
Ülke şokta: Bombalı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var!
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AP haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre, Afganistan'ın güneyindeki bir hastanenin yakınında bomba yüklü aracın patlaması sebebiyle en az 20 kişi hayatını kaybetti. Patlamada 95 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıyı terör örgütü Taliban üstlendi.

Emniyet yetkilileri, saldırının gerçekleştirildiği bölgenin yakınında Zabul İl Hastanesinin bulunduğunu, hasta ve yakınları arasında da yaralananlar olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, saldırıda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini de ifade etti.

Saldırıyı üstlenen Taliban, saldırıda çok sayıda güvenlik görevlisi ve istihbarat çalışanının öldürüldüğünü iddia etti.

Önceki gün de Başkent Kabil ve Parvan vilayetlerinde Taliban tarafından düzenlendiği belirtilen iki ayrı intihar saldırısında 48 kişi ölmüştü.

Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.
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