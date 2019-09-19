Son dakika... Afganistan'da bombalı saldırı: En az 20 ölü!

AP haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre, Afganistan'ın güneyindeki bir hastanenin yakınında bomba yüklü aracın patlaması sebebiyle en az 20 kişi hayatını kaybetti. Patlamada 95 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıyı terör örgütü Taliban üstlendi.

Emniyet yetkilileri, saldırının gerçekleştirildiği bölgenin yakınında Zabul İl Hastanesinin bulunduğunu, hasta ve yakınları arasında da yaralananlar olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, saldırıda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini de ifade etti.

Saldırıyı üstlenen Taliban, saldırıda çok sayıda güvenlik görevlisi ve istihbarat çalışanının öldürüldüğünü iddia etti.

Önceki gün de Başkent Kabil ve Parvan vilayetlerinde Taliban tarafından düzenlendiği belirtilen iki ayrı intihar saldırısında 48 kişi ölmüştü.