Son dakika: Afganistan'da camide patlama: En az 20 ölü!

Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre, Afganistan'ın doğusunda cami içerisinde bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az 20 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...