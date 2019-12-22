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22.12.2019 - 10:27 | | AA

Son dakika... Afganistan'da Eşref Gani yeniden cumhurbaşkanı seçildi!

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, kesin olmayan sonuçlara göre, Eşref Gani'nin yeniden cumhurbaşkanlığına seçildiğini duyurdu.

Son dakika... Afganistan'da Eşref Gani yeniden cumhurbaşkanı seçildi!

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, Başkanı Hava Alem Nuristani, düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun kesin olmayan sonuçlarını açıkladı.

Nuristani, Eşref Gani'nin yüzde 50,64 oy aldığını belirtti.

Afganistan İcra Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Abdullah Abdullah'ın ikinci sırada olduğunu söyleyen Nuristani, üçüncü sırada ise Gulbeddin Hikmetyar'ın bulunduğunu ifade etti.

KATILIM 2 MİLYONUN ALTINDA KALDI
Katılımın 2 milyonun altında olduğunu belirten Nuristani, hileli oylar çıkarıldığında, geçerli oy sayısının 1 milyon 843 bin olduğunu vurguladı.

Adayların itiraz ve şikayetlerini sunabileceğini ifade eden Nuristani, seçime ilişkin kesin sonuçların ise itiraz ve şikayet başvuruları değerlendirildikten sonra açıklanacağını söyledi.

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