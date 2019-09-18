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18.09.2019 - 13:20 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Afganistan'da intihar saldırısı

Celalabad'daki hükümet binasını hedef alan canlı bomba üstündeki patlayıcıları infilak ettirdi, silahlı saldırganlar ise etrafa ateş açtı.

Son dakika... Afganistan'da intihar saldırısı

Şiddetin her geçen gün tırmandığı Afganistan'da bugün yine bombalar patladı.

Ülkenin doğusundaki Celalabad'da bir resmi binayı hedef alan intihar saldırganı, elektronik kartların okutulduğu noktada kendini havaya uçurdu. Bu sırada olay yerindeki silahlı saldırganlar etrafa ateş açtı.

Reuters haber ajansı, bir çocuk ve bir kadının da aralarında olduğu en az dokuz kişinin yaralandığını bildiriyor. Çatışmanın devam ettiği gelen haberler arasında.

Taliban ile ABD arasındaki müzakerelerin çökmesiyle örgüt Afganistan'ı terör alanına çevirdi. Son olarak dün Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi, dakikalar sonra bu kez başkent Kabil'de patlamalar oldu. Yalnızca dün ülke genelinde onlarca insan hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara otoyolunda can pazarı kameradaKuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana gelen kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde adeta can pazarı yaşanırken, kazada bir kişi ölmüş iki kişi yaralanmıştı.
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