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13.12.2019 - 12:16 |

Son dakika... Almanya'da patlama: Çok sayıda yaralı var

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Son dakika... Almanya'da patlama: Çok sayıda yaralı var

Magdeburg polisinden yapılan açıklamada, patlamanın bu sabah yerel saat ile 08.55’te Berthold-Brecht Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, binadakilerin tahliyesinin sürdüğü aktarıldı.

Harz Emniyet Müdürlüğünden Uwe Becker de basına yaptığı açıklamada patlamada en az 25 kişinin yaralandığını, bu sayının artabileceğini ifade etti.

Becker, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini kaydetti.

MDR Televizyonunun haberinde de olay yerine çok sayıda kurtarma ekibinin sevk edildiği, ambulans helikopterin ağır yaralıları hastaneye götürdüğü aktarıldı.

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