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24.01.2020 - 16:18 |

Son dakika... Almanya'da silahlı saldırı! En az 6 ölü...

Son dakika gelen bilgilere göre; Almanya'nın Rot Am See kasabasında silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Yaşanan olay sonra geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Son dakika... Almanya'da silahlı saldırı! En az 6 ölü...

Son dakika haberi I Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Rot am See beldesinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Aalen polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve saldırının olduğu yere çok sayıda polis ekibinin görevlendirildiği belirtildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde, saldırının kişisel bir tartışmanın akabinde yaşandığı ve olayda en az 6 kişinin öldüğü bildirildi.

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