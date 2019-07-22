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22.07.2019 - 17:04| milliyet.com.tr

Son dakika... Ankara'da önemli görüşme sona erdi

ABD Suriye özel temsilcisi Jeffrey ile Dışişleri Bakanlığı yetkilileri arasındaki buluşma, 2 saat 45 dakika sürdü. Toplantıda Suriye'deki siyasi süreç, İdlib, güvenli bölge, anayasa komitesi konuları ele alındı.

Son dakika... Ankara'da önemli görüşme sona erdi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanlığındaki temaslarını tamamladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve beraberindeki ABD heyetinin Bakanlık'taki temasları sona erdi.

Toplantıda, Suriye'ye ilişkin İdlib, güvenli bölge, anayasa komitesi ve siyasi süreç konuları ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın katıldığı toplantı, yaklaşık üç saat sürdü.

ÇAVUŞOĞLU LAVROV'LA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Rus mevkidaşı ile Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan Suriye ve İdlib'i ele aldı.

Akıntıya kapılan 6 çocuktan 4'ü kurtarıldıAdana'da sulama kanalına düşen toplarını almak için suya giren 6 çocuktan 4'ü kurtarılırken, kaybolan 2 çocuğu arama kurtarma çalışması başlatıldı
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