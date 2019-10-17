MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSon dakika | Ankara'daki kritik görüşme sonrası Trump'tan açıklama: Teşekkürler Erdoğan
17.10.2019 - 20:35 | | AA

Son dakika | Ankara'daki kritik görüşme sonrası Trump'tan açıklama: Teşekkürler Erdoğan

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek,"Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak" dedi.

ABD Başkanı Trump ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmayı tebrik ederek, "Bu ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün" dedi.

Son dakika | Ankara'daki kritik görüşme sonrası Trump'tan açıklama: Teşekkürler Erdoğan

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek,"Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak" dedi.

Trump Twitter hesabından Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Türkiye'den güzel haberler var. Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo birazdan basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak." ifadesini kullandı.

Erdoğan ve Pence bugün Suriye konusunda Ankara'da toplamda 4 saati aşkın süre baş başa ve heyetler arası görüşme yapmışlardı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan-Pence görüşmesi sona erdi
"Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu: "PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir."
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2019 e Devlet KYK burs kredi başvuru ekranı

KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2019 e Devlet KYK burs kredi başvuru ekranı

Son dakika | İşte 13 maddelik o anlaşma! Türkiye ile ABD'den ortak açıklama...

Son dakika | İşte 13 maddelik o anlaşma! Türkiye ile ABD'den ortak açıklama...

Süper Loto sonuçları açıklandı 17 Ekim (MPİ çekiliş sonucu sorgulama ekranı)

Süper Loto sonuçları açıklandı 17 Ekim (MPİ çekiliş sonucu sorgulama ekranı)

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu 'bu bir ateşkes değildir' diyerek açıkladı: İstediklerimizi aldık

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu 'bu bir ateşkes değildir' diyerek açıkladı: İstediklerimizi aldık

Sıradaki Haber