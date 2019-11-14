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14.11.2019 - 16:45 | | AA

Son dakika... Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlara uluslararası soruşturma başlıyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin verdi.

Son dakika... Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlara uluslararası soruşturma başlıyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen  suçlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e tehcir edildiği  iddiasıyla ilgili UCM Başsavcısının soruşturma başlatmasına izin verildiği  belirtildi.

Myanmar'ın UCM'ye üye olmadığı, fakat söz konusu suçların kısmen  işlendiği Bangladeş'in üye olmasından dolayı yargının yetkisini kullanabileceği  ifade edildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensuda, 4 Temmuz 2019'da  Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili soruşturma  talebinde bulunmuştu.

 

 

 

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