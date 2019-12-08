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08.12.2019 - 02:39 |

Son dakika | Arnavutluk'ta korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi saat 02:14'te merkez üssü Arnavutluk olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika | Arnavutluk'ta korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini  27.0 km olarak açıkladı.

Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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