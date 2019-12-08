08.12.2019 - 02:39 |
Son dakika | Arnavutluk'ta korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi saat 02:14'te merkez üssü Arnavutluk olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.