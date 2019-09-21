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21.09.2019 - 17:37 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Arnavutluk'ta peş peşe depremler

Balkan ülkesi 11 dakika arayla 5.6 ve 5.4 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

Son dakika... Arnavutluk'ta peş peşe depremler

Arnavutluk'taki ilk deprem, saat 16.04'te gerçekleşti. 5.6 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, Adriyatik kıyısındaki Durres'e 5 kilometre mesafedeydi.

11 dakika sonra ise, aynı noktada bu kez 5.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Depremin gerçekleştiği noktanın başkent Tiran'a uzaklığı ise, 30 kilometre.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntıların derinliğini 10 kilometre olarak veriyor. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise 5.6'lık depremin 10 kilometre, 5.4'ün ise yerin 60 kilometre altında meydana geldiğini duyurdu.

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