MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleri Son dakika | Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı artıyor
ABONE OL
28.11.2019 - 20:26 | | AA

Son dakika | Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı artıyor

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Son dakika | Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı artıyor

 

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 45'e çıktığı bildirildi.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı ise yaralı sayısının 790 olduğunu açıkladı.

Dıraç'ın Thumane ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının sonlandığı belirtilirken, Dıraç'ın diğer bölgelerinde başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelerden gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgede, küçük artçı sarsıntıların yanı sıra dün 5,6 ve bugün 5,1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Öte yandan Bakanlar Kurulu kararıyla, deprem nedeniyle başkent Tiran ve Dıraç'ta 30 günü geçmeyecek süreyle doğal afet durumu ilan edildi.

Esra Erol'u da soymuşlar!Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe Beko Khimki maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

Fenerbahçe Beko Khimki maçı hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye eleme adayları...

MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye eleme adayları...

Fener Rum Patriği'nin evine girmeye çalışmışlardı... Esra Erol'u da soymuşlar!

Fener Rum Patriği'nin evine girmeye çalışmışlardı... Esra Erol'u da soymuşlar!

Faciadan dönüldü! Öğrenci servisi alev topuna döndü

Faciadan dönüldü! Öğrenci servisi alev topuna döndü

Sıradaki Haber