MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSon dakika... Askeri geçit töreninde patlama
01.08.2019 - 09:37| milliyet.com.tr

Son dakika... Askeri geçit töreninde patlama

Reuters, iç savaş ülkesi Yemen'deki liman kenti Aden'de bir patlama meydana geldiğini bildiriyor. Aden, İran destekli Husiler'e karşı savaşan merkezi güçlerin kontrolü altında.

Son dakika... Askeri geçit töreninde patlama

İç savaş ülkesi Yemen'de bu sabah bir patlama meydana geldi.

Uluslararası haber ajanslarının 'son dakika' koduyla geçtiği patlama, askeri geçit töreni sırasında gerçekleşti.

Saldırıdan dakikalar sonra İran destekli Husiler liman kenti Aden'deki patlamayı üstlendi. Husiler'in açıklamasına göre, merkezi güçlerin kontrol ettiği Aden'e füze saldırısı düzenlendi.

Reuters, füzenin yanı sıra drone'ların da kullanıldığı saldırıda yaşamını yitiren dokuz asker arasında bir komutanın da olduğunu bildiriyor.

Aden yakınlarındaki Al Cala askeri üssündeki birlikler, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destekleniyor.

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kameradaBursa'da cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre'nin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Yunus Emre'nin mahallede bisiklet sürerken son görüntüleri olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Katil kamerada! 'Bu video sadece benim başıma bir şey geldiğinde ortaya çıkacaktır'

Katil kamerada! 'Bu video sadece benim başıma bir şey geldiğinde ortaya çıkacaktır'

Kepçeyi ve polis memurunu kaçırdı! Sebebini duyanlar şaştı kaldı

Kepçeyi ve polis memurunu kaçırdı! Sebebini duyanlar şaştı kaldı

'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe

'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe

Tedbir kararında geçen ifadeler nedeniyle masumiyet karinesinin ihlali

Tedbir kararında geçen ifadeler nedeniyle masumiyet karinesinin ihlali

Sıradaki Haber