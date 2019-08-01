Son dakika... Askeri geçit töreninde patlama

İç savaş ülkesi Yemen'de bu sabah bir patlama meydana geldi.

Uluslararası haber ajanslarının 'son dakika' koduyla geçtiği patlama, askeri geçit töreni sırasında gerçekleşti.

Saldırıdan dakikalar sonra İran destekli Husiler liman kenti Aden'deki patlamayı üstlendi. Husiler'in açıklamasına göre, merkezi güçlerin kontrol ettiği Aden'e füze saldırısı düzenlendi.

Reuters, füzenin yanı sıra drone'ların da kullanıldığı saldırıda yaşamını yitiren dokuz asker arasında bir komutanın da olduğunu bildiriyor.

Aden yakınlarındaki Al Cala askeri üssündeki birlikler, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destekleniyor.