MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSon dakika... Atina'da deprem
27.08.2019 - 09:57| milliyet.com.tr

Son dakika... Atina'da deprem

Yunanistan'ın başkentinde yerel saatle 09.24te meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin yalnızca iki kilometre altında gerçekleşti.

Son dakika... Atina'da deprem

Yunanistan'ın başkenti Atina, bu sabah hafif şiddetli bir depremle sarsıldı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), 3.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Atina'ya 23 kilometre olduğunu aktarıyor.

Yerel medya, yerin yalnızca iki kilometre altında gerçekleşen sarsıntının özellikle başkentin kuzeydoğusunda hissedildiğini bildiriyor.

Atina'da son olarak 5.3 büyüklüğünde bir deprem 19 Temmuz tarihinde meydana gelmişti.

Öldüresiye dövdüler! Kız çocuğuna yaptığını babası görünce...Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. Baygın halde bulunan adam hastaneye kaldırıldı
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme tarihleri

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme tarihleri

Ablasının eski sevgilisine kaçtığını öğrenince önce bıçakladı sonra...

Ablasının eski sevgilisine kaçtığını öğrenince önce bıçakladı sonra...

MasterChef yarışmacısı Suna Aydın kimdir? Kaç yaşında?

MasterChef yarışmacısı Suna Aydın kimdir? Kaç yaşında?

Janset Paçal kimdir, kaç yaşında?

Janset Paçal kimdir, kaç yaşında?

Sıradaki Haber