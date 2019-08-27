27.08.2019 - 09:57| milliyet.com.tr
Son dakika... Atina'da deprem
Yunanistan'ın başkentinde yerel saatle 09.24te meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin yalnızca iki kilometre altında gerçekleşti.
Yunanistan'ın başkenti Atina, bu sabah hafif şiddetli bir depremle sarsıldı.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), 3.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Atina'ya 23 kilometre olduğunu aktarıyor.
Yerel medya, yerin yalnızca iki kilometre altında gerçekleşen sarsıntının özellikle başkentin kuzeydoğusunda hissedildiğini bildiriyor.
Atina'da son olarak 5.3 büyüklüğünde bir deprem 19 Temmuz tarihinde meydana gelmişti.