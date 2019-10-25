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HaberlerDünyaSon dakika! Avrupa Komisyonu'ndan flaş Brexit kararı!
25.10.2019 - 14:09 | | İHA

Son dakika! Avrupa Komisyonu'ndan flaş Brexit kararı!

Avrupa Komisyonu, Brexit'in süresinin ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda prensipte uzlaşıya vardı. Ancak Brexit için net bir tarih henüz belirlenemedi.

Son dakika! Avrupa Komisyonu'ndan flaş Brexit kararı!

Detaylar birazdan...

'Ölüm Patroniçesi'yle bağlantılı kişilere baskın! Çok sayıda gözaltı varİstanbul Sarıyer Çayırbaşı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 15 Mayıs'ta tutuklanarak 30 yıl hapis cezası alan 'Ölüm patroniçesi' olarak bilinen kadın çete lideri Saide D. ile irtibatlı olduğunu belirlendi.
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