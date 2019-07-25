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25.07.2019 - 09:40| AA

Son dakika... Azerbaycan'da savaş uçağı düştü

Eğitim uçuşunda akşam saat 22.00'de radardan kaybolan MiG-29'un Hazar Denizi'ne çakıldığı tahmin ediliyor.

Son dakika... Azerbaycan'da savaş uçağı düştü

Azerbaycan'da eğitim uçuşu için havalanan MiG-29 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı uçağın dün yerel saatle 22.00'de radardan kaybolduğu belirtildi.

Eğitim uçuşu gerçekleştiren uçağın Hazar Denizi'ne düştüğünün tahmin edildiği, uçağın pilotu için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

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