Son dakika... Dünya şokta! Belçika F-16'sı Fransa'da düştü

Fransız yetkililer, bir Belçika F-16 jetinin Fransa'daki deniz üssüne doğru uçarken düştüğünü açıkladı.

Pluvigner ile Landaul arasında gerçekleşen kaza, yerleşim yerlerine hayli yakın bir konumdaydı.

Silahsız olan uçaktaki pilotlar fırlatma koltuğunu kullanarak jetten ayrıldı. Pilotlardan birinin güvenli bir şekilde kurtulduğu, diğerinin ise elektrik tellerinde paraşütüyle asılı kaldığı bildiriliyor.

Yerel gazete Le Telegramme, yüksek voltajlı elektrik hattından siyah dumanlar ve alevlerin yükseldiğini gösteren görüntüler yayınladı. Görüntülerde ayrıca bir evin de hasar gördüğü yer aldı.

Fransız yetkililer, olay yerine 100 kadar polis sevk edildiğini ve bölgenin kordona alındığını aktarıyor.