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29.08.2019 - 17:13| milliyet.com.tr

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray: Trump ve Erdoğan dün telefonda ticaret ve Suriye'yi de içeren konuları konuştu

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD lideri Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, liderler telefonda ticaret ve Suriye'yi de içeren konuları konuştu.

Ankara'dan gece yarısı yapılan açıklamada, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtilmişti. Açıklamaya göre, Erdoğan ve Trump ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması için kararlılıklarını yeniden teyit etti, rejim saldırılarının sürdüğü İdlib'de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla iş birliğinin sürdürülmesini kararlaştırdı.

4 gün süre verildi! Can güvenliklerinin tehlikede olduğunu...Avcılar’daki Cihangir Mahallesi’nde kolonları çatlayan binanın tahliye edilmesi için 2 Eylül Pazartesi gününe kadar süre tanındı. Belediye, binanın 4 gün sonra mühürleneceğini açıkladı. Kalacak yer, kiralık ev aramaya başlayan bazı aileler verilen sürenin çok kısa olduğunu savundu.
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