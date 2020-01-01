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01.01.2020 - 21:19 | | AA

Son dakika | BM, Kuzey Kore'nin müzakereleri bitirmesinden endişeli

Son dakika haberine göre; Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore'nin nükleer füze testleri konusunda moratoryumun sona erdiği açıklamasından derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Son dakika | BM, Kuzey Kore'nin müzakereleri bitirmesinden endişeli

 

Genel Sekreter sözcülüğünden yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, BM Güvenlik Konseyi kararları gereğince Kuzey Kore'nin testlere devam etmeyeceğini umduğu belirtildi.

Açıklamada, "Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, küresel nükleer güvenliğin temel direğidir ve korunması gerekir." ifadesi kullanıldı.

Diplomatik ilişkilerin sürdürülebilir barış için tek çözüm olduğu vurgulanan açıklamada, Genel Sekreter'in taraflar arasında Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına imkan verecek bir diyaloğun yeniden başlatılmasına destek verdiği kaydedildi.

Nükleer müzakereler

Kuzey Kore ile ABD arasında, şubat ayından bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer müzakereler, İsveç'te 5 Ekim'de yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.

Pyongyang lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için yıl sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer denemelere ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.

Sürenin dolması üzerine bugün Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim, ABD'yi kendilerini oyalamakla suçlayarak, dünyanın yakın gelecekte ülkesinin geliştirdiği yeni stratejik silahlara şahitlik edeceğini belirtmişti.

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