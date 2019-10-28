Son dakika | Boris Johnson'a bir şok daha! Reddedildi

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda bu akşam yapılan oylamada, hükümetin ülkeyi erken genel seçime gitmesi için verdiği önergeye, 70 milletvekili "hayır," 299 milletvekili ise "evet" oyu verdi.

Oylamada seçim için gerekli çoğunluğa ulaşılamadı.

İngiliz hukukuna göre, erken seçim kararı alınabilmesi için 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda milletvekillerinin 3'te 2'sinin desteğini alarak, 434 oyluk nitelikli çoğunluğa ulaşılması gerekiyordu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi başta olmak üzere bazı muhalefet partileri, oylamaya katılmadı.

Önergede, erken seçim için resmi bir tarih belirtilmemiş olması, muhalefet partilerinin ret oyu vermesinde veya oylamayı boykot etmesinde en önemli gerekçeyi oluşturdu.

Başbakan Boris Johnson, seçim tarihi olarak 12 Aralık'ı işaret etse de Johnson'a güvenmeyen ve kararın alınmasının ardından seçim tarihi değiştirmesinden kaygılanan muhalefet, tarihin önergede yer almasında ısrar ediyor.

Johnson'ın fiili durum yaratarak ülkeyi AB'den anlaşmasız ayırmasından veya AB ile vardığı Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmeyi bir kez daha denemesinden de endişe eden muhalefet partileri, Brexit tarihinin ertelenmesini güvenceye almadan, erken seçime gitmeyi kabul etmiyor.

Yeni önergeler

Hükümetin, yarın Avam Kamarası'nda nitelikli çoğunluk desteği gerekmeksizin onaylanabilecek yeni bir önerge formülü üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Hükümetin, bazı muhalefet partilerinin seçimi Brexit'in ertelenmesi koşuluna bağlama talebini göz önünde tutarak, önergeye 12 Aralık tarihini koyması bekleniyor.

Muhalefetteki Liberal Demokrat Parti ile İskoç Ulusal Partisi de erken seçim için 9 Aralık tarihi öngören bağımsız bir önerge sunmayı planlıyor.

AB, bugün Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesine yeşil ışık yaktıysa da resmi bildirimin yarın veya çarşamba günü yapılması bekleniyor.

Bununla birlikte, Johnson bu akşam AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir mektup yollayarak, Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesini İngiltere hükümeti adına kabul ettiğini bildirdi.

Temmuz'da Theresa May'den başbakanlık görevini devralan Johnson'ın daha önce verdiği iki erken seçim önergesi de Avam Kamarası'nda yeterli desteği bulamamıştı.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda üç kez reddedilmesinin ardından, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 31 Ekim'e ertelenmişti.

Johnson önceki hafta AB ile yeni bir Brexit anlaşmasına varmış, anlaşma parlamentodaki ilk oylamasında onay da almıştı. Ancak tüm onay sürecinin 3 günde tamamlanmasını öngören hükümet önergesinin reddedilmesi üzerine Johnson, anlaşmanın yasama sürecini askıya almıştı.