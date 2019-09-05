MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSon dakika... Boris Johnson'ın bakan kardeşi istifa etti
05.09.2019 - 13:27| milliyet.com.tr

Son dakika... Boris Johnson'ın bakan kardeşi istifa etti

İngiltere'deki Brexit kördüğümünde üst üste yenilgi alan Başbakan Johnson, bu kez kardeşinin istifasıyla sarsıldı.

Son dakika... Boris Johnson'ın bakan kardeşi istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson bakanlık görevinden ve Muhafazakar Parti milletvekilliğinden istifa etti.

Başbakan Johnson'ın önceki ay kurduğu hükümette devlet bakanlığı görevine getirdiği Jo Johnson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hem bakanlık görevinden hem de Muhafazakar Parti milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Brexit konusunda ağabeyinin izlediği katı tutumu paylaşmayan Jo Johnson, mesajında "Son haftalarda aile sadakati ile ulusal çıkarlar arasında sıkışıp kaldım. Bu çözümü olmayan bir gerilim. Milletvekili ve bakan olarak benim rolümü üstlenme sırası başkalarında" ifadesini kullandı.

Ekonomi, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığında Devlet Bakanı ve Eğitim Bakanlığında Üniversiteler ile Bilimden Sorumlu Bakan olarak iki görev verilen Jo Johnson'a, sadece üst düzey bakanların yer aldığı kabine toplantılarına da katılma hakkı tanınmıştı.

Kardeş Johnson Theresa May'in Brexit anlaşmasına karşı çıkarak kasımda da bakanlık görevinden istifa etmişti.

Anlaşmasız Brexit'e karşı çıkan ve referandumda da ülkenin Avrupa Birliği üyesi kalması için kampanya yürüten Jo Johnson, istifa mesajında yeni referandum çağrısında bulunarak, "Brexit bir zamanlar verilen sözlerin uzağında bir gerçekliğe dönüştüğü için bu konuda son sözü halka bırakmak demokratik olacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Julia’nın öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi raporu: Sürücü kusuruludurBakırköy sahil yolunda bir lise öğrencisinin hayatını kaybettiği, arkadaşının da yaralandığı kazaya ilişkin davaya devam edildi. Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda tutuklu sanığın 1. dereceden asli tam kusurlu olduğu ve kamyonetle yarış eder şekilde makas atarak ilerlemesi sonucu kazanın gerçekleştiği belirtildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AK Parti ilçe başkanını kaçıran PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AK Parti ilçe başkanını kaçıran PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Üsküdar'da freni boşalan kamyon bahçe duvarına çarptı

Üsküdar'da freni boşalan kamyon bahçe duvarına çarptı

Kızının kınasında havaya ateş açan muhtara sosyal medyada tepki

Kızının kınasında havaya ateş açan muhtara sosyal medyada tepki

Türkiye'de bir ilk! Gün sayıyor...

Türkiye'de bir ilk! Gün sayıyor...

Sıradaki Haber