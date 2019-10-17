Son dakika... Brexit'te anlaşma tamam

Avrupa Birliği ve İngiltere arasındaki sancılı boşanma süreci nihayet tamamlanıyor.

Uluslararası ittifak ve Londra yönetimi, Brexit'te yeni bir anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Yeni bir büyük Brexit anlaşmamız oldu" cümlesini kurdu. AB Komisyonu Başkanı Juncker ise, "AB ve İngiltere için adil ve dengeli anlaşma oldu" dedi.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı. Ancak eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, üç kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığın önüne geçmek için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı AB'den yeni erteleme istemeye mecbur bırakan yasayı kabul etmişti.

Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair açıklama yapmayan ve AB'ye sunduğu yeni teklifi kabul görmeyen Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştireceğini söylüyor.