26.10.2019 - 14:21 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Çavuşoğlu: Almanya müttefiklik ruhuna uygun davranmalı
Dışişleri Bakanı, "Barış Pınarı Harekatı konusunda Almanya'dan beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranmasıdır" dedi. Çavuşoğlu, Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli bir şekilde dönmeleri için Ankara ve Berlin yönetimlerinin hemfikir olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bugün Ankara'da bir görüşme yaptı.
Randevunun ardından iki bakan kameralar karşısına geçti ve Bakan Çavuşoğlu, Suriye mutabakatıyla ilgili Berlin yönetimine bilgi verildiğini söyledi.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Barış Pınarı Harekatı konusunda Almanya'dan beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranmasıdır.
Göçmenlerin gönüllü olarak yaşadıkları topraklara dönmeleri hususunda Almanya ile bir görüş ayrılığımız yok. Amacımız mültecilerin dönüşünü sağlamak.
Avrupa Birliği, tüm halkların beklentilerini karşılamalı."
Barajlarda korkutan görüntü; iki baraj kullanım dışı kaldıİstanbul'da yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki su seviyesi alarm verirken, iki baraj su yokluğu nedeniyle kullanım dışı kaldı. Doluluk oranı yüzde 3'ün altına inen Papuçdere barajı ile doluluk oranı yüzde 5'e inen Kazandere barajı, su seviyesi baraj kapakları ve tahliye kanallarının altında kaldığı için kullanım dışı kaldı.