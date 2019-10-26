Son dakika... Çavuşoğlu: Almanya müttefiklik ruhuna uygun davranmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bugün Ankara'da bir görüşme yaptı.

Randevunun ardından iki bakan kameralar karşısına geçti ve Bakan Çavuşoğlu, Suriye mutabakatıyla ilgili Berlin yönetimine bilgi verildiğini söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Barış Pınarı Harekatı konusunda Almanya'dan beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranmasıdır.

Göçmenlerin gönüllü olarak yaşadıkları topraklara dönmeleri hususunda Almanya ile bir görüş ayrılığımız yok. Amacımız mültecilerin dönüşünü sağlamak.

Avrupa Birliği, tüm halkların beklentilerini karşılamalı."