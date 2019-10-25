Son dakika... Çavuşoğlu: Müttefiklerin teröristle görüşmesi kabul edilemez

Azerbaycan'da açıklama yapan Türkiye Dışişleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'li terörist Mazlum Kobani için Ankara'nın ABD'ye yaptığı iade başvurusunu değerlendirdi.

Çavuşoğlu, "Hakkında kırmızı bülten olan biriyle (Terörist Mazlum Kobani) müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez" dedi.

ABD'ye yazılı bir nota ile "Görüşme olamaz" diye bildirim yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan dakikalar önce konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise, kırmızı bültenin 196 ülkede geçerli olduğunu söyledi. Gül, "Amerika bu kişiyi ABD'ye gitmesi durumunda yakalayıp iadeli etmelidir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam TRT yayınında terörist Mazlum Kobani’nin Türkiye’ye teslim edilmesini isteyeceklerini söylemişti. Erdoğan, “Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor. ABD'nin bu adamı bize teslim etmesi lazım. Bugün Adalet Bakanıma da söyledim, onlar da bu adamı isteyecekler. Böyle bir çalışmanın gayreti içerisindeyiz” demişti.