Son dakika... ABD'ye tasarı resti!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Harekatına karşı ABD Temsilciler Meclisi’nden geçen yaptırımlara ilişkin konuştu:

“Bizim için Yok hükmünde olan bir karardır. Zamanlaması ilginç. Sözde soykırımla ilgili karar, tasarı değil bir karar. Hiçbir bağlayıcılığı yok diye Gözyumacak değiliz.

Tepkimizi ortaya koyduk. Sizler de bizler de bunun sebebini biliyoruz. Bunun sebebi Suriye’deki oyunu bozmamızdır. Orada bir terör devleti kurulmak isteniyordu.

Attığımız adımlarla bu oyunu bozduk, bunun intikamını almaya çalışıyorlar. Bugüne kadar böyle bir karar tasarısı ne senato ne de Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmemiştir.

Demokles’in kılıcı gibi tutuyorlar. Bu kararın hukuki bir neticesi yoktur. Amerika’nın içine düştüğü durum bakımından ibretliktir. Bunu külliyen reddettik.

Amerika büyükelçisini bakanlığımıza çağırdık. Hem tepkimizi hem beklentilerimizi söyledik. Bunu uzatıp büyütmeye gerek yok.

Daha önce Almanya Meclisi de benzer bir karar almıştı ama Merkel yönetim olarak farklı düşündüklerini açıklamıştı. Dolayısıyla önemli olan yönetimin tutumudur."

"İTTİFAK RUHUNA AYKIRI BİR HAREKET"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "“Bu konularda ayaküstü konuşmuyorum. Arkadaşlarım gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bununla ilgili siyasi, hukuki, idari yapılması gerekenlerin bir kısmı yapıldı. Diğerleri de çalışmalar tamamlandıktan sonra yapılacak. Biz bir taraftan ülkemizin hudutlarını ve halkımızın güvenliğini sağlamaya çalışırken, diğer taraftan Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgeyi oluşturmak suretiyle Suriyeli kardeşlerimizin evlerine ve topraklarına güvenle ve gönüllülük esasına göre dönmelerini sağlamak. Yaptığımız faaliyetler DEAŞ, PKK, YPG Ve ne kadar terör örgütü varsa onlarla mücadeleyi sürdürmek. Yaptığımız şey bu. Bu çalışmaların iyi değerlendirilmesi lazım. Bunu yapan TSK’nın Komuta kademesinin herhangi bir şekilde böyle yanlış bir muameleye tabi tutulmaması lazım. Bu müttefiklik ruhuna, ittifak çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların kongreyi bu kararından döndüreceklerine inanıyorum.” dedi.

Akar, Rusya ile ortak devriye ile ilgili olarak "Önümüzdeki günlerde başlayacak" dedi