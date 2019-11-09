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09.11.2019 - 14:56 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Çavuşoğlu: Suriye'nin bölünmesinin önüne geçtik

ABD'nin Suriye'deki petrol sahalarına asker konuşlandırmasını eleştiren Dışişleri Bakanı, "Zenginlikler üzerinde kimsenin hakkı yoktur. Petrolü biz değerlendireceğiz demek yanlış, buralar Suriye halkınındır" dedi.

Son dakika... Çavuşoğlu: Suriye'nin bölünmesinin önüne geçtik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısında EİT Genel Sekreteri ile kameraların karşısına çıktı.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden çektiği askerleri petrol sahalarına konuşlandırması için "Petrol rezervleri için bulunduklarını itiraf ediyorlar, açıkça söylüyorlar. Zenginlikler üzerinde kimsenin hakkı yoktur" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin bölünmesinin önüne geçtiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Buraya 10 binlerce kilometre öteden gelip 'Petrolü biz değerlendireceğiz' demek yanlış, buralar Suriye halkınındır" diye konuştu.

Basın toplantısında bir gazetecinin sorusu üzerinde ABD'de kabul edilen 1915'i 'soykırım' olarak kabul eden tasarıya da değinen Dışişleri Bakanı, şunları söyledi:

"Barış Pınarı Harekatı ile büyük oyunu bozduk. Rahatsızlık bundan. Yaptırımlarla bir yere varamazlar. Soykırım varsa Hocalı'da Ermeniler yaptı. YPG/PKK Suriye'de etnik temizlik yaptı, buna neden göz yumdunuz? Çifte standart var, iki yüzlülük yapılıyor."

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