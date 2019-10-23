Son dakika... Çavuşoğlu: Tarihe geçti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ve Rusya'yla Suriye konusunda vardığı mutabakatların siyasi başarı olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Canlı yayında soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gelinen noktayı harita üzerinde göstererek şu açıklamaları yaptı:

"Türkiye, iki büyük güçle mutabakat sağladı. Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyetini kabullenmiştir.

Kobani dahil, Irak sınırına kadar güvenli bölge. Sahada herhangi bir terörist unsur karşımıza çıkarsa onları etkisiz hale getiririz.

YPG/PKK'lı teröristler Kamışlı dahil Türkiye sınırından 30 kilometre güneye çıkarılacak. Kamışlı, rejimle karşılaşmamak için mutabakata dahil edilmedi.

Türkiye'nin çabaları, teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği terör devletinin önüne geçti.

Suriye'nin geleceği için dönüm noktası oldu. Suriye'nin kuzeyinde nüfusun çoğunluğu Arap. Yönetimde Araplar olacak. Kürtler varsa onlar da yönetimde olacak.

Rejimle doğrudan bir temasımız yok. Rejimin Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok.

Göçmenlerin dönmesi için Rusya ile birlikte çalışacağız.

Üç Avrupa ülkesi ile görüşme ihtimalimiz var.

Ortak devriyede zaman sınırı yok. Çözüm oluncaya kadar.

Sahada varsanız masada da varsınız. Bu, sahada ve masada güçlü olmanın neticesidir. Sonuna kadar haklıyız.

Karalama propagandaları yapıldı hakkımızda ama biz siviller konusunda son derece hassasız. Dengeleri değiştirdik, haklıyız. Haklı olduğumuzu da herkes kabul etmeye başladı.

Putin 'Biz YPG/PKK'ya güçlü ültimatom vereceğiz. Çekilmezse siz gereğini yaparsınız' dedi. YPG/PKK kiminle iş tutarsa gereğini yaparız.

Süreçte en çok İsrail hayal kırıklığına uğradı.

Suriye Milli Ordusu önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük katkı sağlamışlardır.

Yakalanan DEAŞ'lıların salınması mümkün değil. Çünkü saldığın zaman önce bize saldırır."