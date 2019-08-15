Son dakika... Cebelitarık'ta tutulan İran tankeri serbest kaldı

İran'la Batılı ülkeleri karşı karşıya getiren krizde bugün peş peşe gelişmeler yaşandı.

Cebelitarık yüksek mahkemesi, 4 Temmuz tarihinde İngiliz komandoları tarafından durdurulan Grace 1 adlı İran petrol tankerinin serbest kaldığını duyurdu.

Cebelitarık'taki mahkeme, gün içinde tutuklu bulunan geminin kaptanı ve üç mürettebatını bırakma kararı vermişti.

İran'ın tankerin petrolü Suriye'ye götürmeyeceği yolunda Cebelitarık yetkililerine yazılı güvence verdiği açıklandı. İran'ın Londra Büyükelçisi ise, tankerin kısa sürede Cebelitarık'tan ayrılacağı bilgisini verdi.

Yüksek Mahkeme, İran'a ait petrol tankerine el konulması talebini de reddetti.

Suriye'deki Şam rejimine petrol taşıdığı ve AB yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle el konulan Grace 1'de 2,1 milyon varil akaryakıt vardı.

Grace 1'in Cebelitarık'ta tutulması üzerine İran da Basra Körfezi'nde StenA Impero adlı İngiliz petrol tankerine el koymuştu.

Kuzey Afrika sahillerinden yalnızca 18 kilometre uzaklıkta olan, stratejik öneme sahip Cebelitarık İngiltere'ye bağlı. Ancak İspanya'nın da özel statülü bölgede egemenlik iddiası var.

2002'de bölgenin kendi kaderini tayin hakkı için yapılan referanduma katılanların yüzde 99'u egemenliğin İngiltere ve İspanya arasında paylaşılması önerisine karşı çıktı ve İngiliz yönetimini tercih eti.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma referandumunda (Brexit) ise Cebelitarıklıların yüzde 96'sı AB'de kalma yönünde oy kullandı.

Bu sonuç üzerine İspanya Cebelitarık'ın egemenliğine İspanya'nın da ortak olmasını, bu yolla bölge halkının AB üyeliğinin bazı yönlerinden yararlanmasını önermişti.