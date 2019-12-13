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13.12.2019 - 14:20 | | AA

Son dakika... Cezayir'in yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Cezayir'de eski Başbakan Abdulmecid Tebbun, açıklanan ilk resmi sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda oyların yüzde 58'ini alarak yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Son dakika... Cezayir'in yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Başkentte basın toplantısı düzenleyen Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi Başkanı Muhammed Şerefi, seçimlere yurt içindeki katılım oranının yüzde 41,1, yurt dışındaysa yüzde 39,8 olduğu bilgisini verdi.

Şerefi, adaylardan eski Başbakan Abdulmecid Tebbun'un, 4 milyon 945 binden fazla oy alarak yüzde 58,1 oy oranıyla ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildiğini belirtti.

Seçimde İslami eğilimli partinin adayı Abdülkadir bin Karine'nin oyların yüzde 17'sini alarak ikinci olduğunu aktaran Şerefi, diğer bir eski Başbakan Ali bin Flis'in de oyların yüzde 10,5'ini alarak üçüncü olduğunu söyledi.

Cezayir'de, yönetimde köklü değişim talebiyle yıl boyunca yaşana protestoların gölgesinde, dün cumhurbaşkanlığı seçimine gidilmişti.

 

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