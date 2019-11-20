Son dakika... Deprem fırtınası!

Pasifik Ateş Çemberi kıyısındaki Meksika'da bugün iki deprem oldu. 6.3 büyüklüğündeki ilk sarsıntının merkez üssü, Puerto Madero'ya 117 kilometre uzaklıktaydı. Yerel saatle 22.27'de gerçekleşen deprem, yerin 11 kilometre altında meydana geldi.

Chiapas eyaleti açıklarındaki ikinci depremin saati ise, 05.31'di. Aynı fay hattı bu kez 5.4 büyüklüğünde bir deprem üretti.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının merkez üssünün Suchiate kasabasına 119 kilometre mesafede olduğunu bildiriyor.

Meksika, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kıyısında yer alıyor.

Meksika'yı 2017'de sarsan 7.1 büyüklüğündeki deprem, 370 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Şubat 2018'de ise 7.5 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.