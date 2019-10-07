Son dakika... Adım adım operasyon! Ankara ve Beyaz Saray sinyali verdi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yapacağı operasyon artık an meselesi.

10.45 : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a basın toplantısında Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Nehri'nin doğusuna muhtemel operasyon soruldu. Erdoğan, canlı yayında "Çekilme başlamış durumda. Terör örgütlerinin tehditlerini kabullenemeyiz" dedi.

10.40 : Suriye Demokratik Güçleri (SDG) çatı ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin çekilme kararına ateş püskürdü.

Teröristler, "Güvenlik mekanizması ve akabinde mevzilerin yıkılmasına rağmen, ABD güçleri sorumluluklarını yerine getirmedi ve bölgenin savaş alanına dönmesine izin vererek sınırdan çekilmeye başladı. SDG, kuzeydoğu Suriye'yi ne pahasına olursa olsun korumaya kararlı" mesajını paylaştı.

10.25 : ABD ordusu, Tel Abyad ve Rasulayn'daki iki gözlem noktasındaki askerlerinin tahliye edildiğini duyurdu.

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkilinin açıklamasında, en dikkat çekici cümle 'Amerikan güçlerinin YPG'li teröristleri savunmayacağı' oldu.

Türkiye-Suriye sınırındaki Tel Abyad, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin hemen karşısında yer alıyor. Rasulayn'ın bulunduğu konum ise, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısı.

10.10 : Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonda TSK’nın yanında yer alacak olan Özgür Suriye Ordusu, ağır silahlar ve roketlerin kullanıldığı tatbikatıyla savaş provası yaptı. ÖSO’nun özel kuvvetler komutanı Seyf Ebubekir, "Ankara’dan emir bekliyoruz. Talimat doğrultusunda Fırat’ın doğusuna geçip PKK’nın kökünü kazıyacağız" dedi. ÖSO güçleri Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına katılmıştı.

09.50 : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan operasyon mesajı:

"Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız."

09.45 : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden sonra açıklama yapan Beyaz Saray, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek" dedi.

Bu açıklamadan saatler sonra Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin çekilmeye başladığı bildiriliyor. Yerel kaynaklar, terör örgütü YPG ve PKK'ya destek için Suriye'nin kuzeyinde bulunan askerlerin bölgeden ayrılmaya başladığını aktarıyor.

Yerel kaynaklara göre, ABD birlikleri Rasulayn'daki mevzilerinden sekiz kilometre içeriye çekiliyor.

Ankara, uzun süredir Suriye sınırına bir güvenli bölge kurulması ve terör unsurlarının temizlenmesi için operasyon yapacağını vurguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu operasyonun sinyalini vermişti.

09.40 : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak" mesajını paylaştı.

09.30 : Türkiye-Suriye sınırındaki gelişmeleri gün boyunca canlı blogla aktarıyor olacağız.