17.08.2019 - 23:19| AA
Son dakika | Düğünde patlama! Ülke şokta, çok sayıda ölü var...
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün salonunda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düğün salonunda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasret Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in 6. güvenlik bölgesindeki düğün salonu Kasri Dubai'de patlama olduğunu söyledi.
Rahimi, yerel saatle 22.40'ta gerçekleşen patlamada çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.