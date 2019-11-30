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30.11.2019 - 15:41 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Dünyaca ünlü kayak merkezinde çığ felaketi: 2 ölü

Dünyaca ünlü Mont Blanc Dağı'nda çığ düştüğü bildirildi. Olayda iki İtalyan hayatını kaybetti.

Son dakika... Dünyaca ünlü kayak merkezinde çığ felaketi: 2 ölü

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Alpler'in ve Avrupa'nın en yükseki dağı olan Mont Blanc'ta çığ felaketi yaşandı. Çığ düşmesi sonucunda iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin İtalyan uyruklu olduğu belirlenirken, çığ altında kalan kimsenin olmadığı açıklandı.

Mont Blanc dağı, zirvesinden 2 bin 440 metre yüksekliğe kadar yamaçlara sahip. Fransa, ülkenin ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc'ın zirvesine tırmanışı yasaklamıştı. Batı Avrupa'da Alplerin en yüksek noktası olan Mont Blanc turistler için oldukça popüler. Ancak her sene ortalama 50 kişinin hayatını kaybettiği bölge Avrupa'nın en ölümcül dağı olma özelliğini taşıyor.

 

Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu olduKocaeli’nin İzmit ilçesinde durakta duran halk otobüsüne bir anda binen köpek renkli anların yaşanmasına sahne oldu. Sürekli toplu taşıma araçlarına bindiği öğrenilen köpeğin yolculuğu güvenlik kamerasına yansıdı.
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