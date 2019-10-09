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09.10.2019 - 17:31 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Dünyada ilk haber! Uluslararası ajanslar 'acil' koduyla geçti

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı operasyon BBC'den CNN'e, Al Jazeera'dan New York Times'a dünyanın önde gelen tüm medya kuruluşları tarafından manşetten veriliyor.

Son dakika... Dünyada ilk haber! Uluslararası ajanslar 'acil' koduyla geçti

Uluslararası yayın kuruluşlarının manşetleri şöyle:

BBC: Türk birlikleri Suriye'de saldırı başlattı.

CNN International: Türkiye Suriye saldırısını başlattı.

Washington Post: Türkiye Suriye'nin kuzeyine askeri saldırı başlattığını ilan etti.

Al Jazeera: Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonun başladığını duyurdu.

The Guardian: Trump'ın çekilme kararı sonrası Türkiye Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyon başlattı.

New York Times: Türkiye ABD'nin desteklediği teröristlere Suriye'de saldırı başlattı.

Haaretz: Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonu başladı.

Wall Street Journal: Erdoğan, ABD askerlerinin çekilmesinin ardından, Kürt kuvvetlerin elindeki toprakları ele geçirmek için Suriye'de bir operasyon başlatıldığını duyurdu

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Ayrıca, Amerikan CNN, NBC ve FOX gibi televizyonlar bölgeden yaptıkları canlı bağlantılarla konuyu sıcağı sıcağına izleyicilerine aktarıyor.

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