Son dakika... Dünyanın gözü önünde savaş uyarısı

17.20 : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na giriş yaptığı fotoğrafı, Reuters haber ajansı servis etti.

17.15 : ABD Başkanı Donald Trump'ın BM'de yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Akıllı liderler milletinin çıkarlarını korur. ABD geleneklerini güçlü bir şekilde savunuyor. Ülkemizde yeni iş alanları yaratılıyor. Doğalgaz ve petrol üretiminde birinciyiz.

Gelecek küreselcilerin değil, vatanseverlerindir.

Japonya ile ticaret anlaşmasını Çarşamba günü sonuçlandıracağız. İngiltere ile yeni bir ticaret anlaşması için çalışacağız."

16.50 : BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten sonra kürsüye çıkan Brezilya lideri Jair Bolsonaro, Güney Amerika ülkelerine Venezuela'da demokrasiyi ayağa kaldırmak için yardım etmeleri çağrısında bulundu.





16.45 : ABD Başkanı Donald Trump, BM'ye girerken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Washington yönetiminin diğer ülkelerde bir karışıklık aramadığını ancak Amerikan çıkarlarını savunacaklarını söyledi:

"İran karşısında çok güçlü bir konumdayız, bir şey yapmayı düşünürlerse zeki olmalılar."



Tiffany ve Eric Trump da babalarıyla birlikte New York'taki BM binasına geldi.



16.25 : Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri başladı. Kürsüye çıkan ilk isim olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, savaş uyarısı yaptı:

"Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırı kabul edilemez. Küçük bir yanlış hesabın büyük bir krize yol açabileceği göz önünde bulundurulduğunda sağduyu ve itidal için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerek."

ABD-Çin ticaret savaşına da değinen BM yetkilisi, şunları söyledi: "Büyük bir kırılmadan korkuyorum, dünya ikiye bölünüyor, dünyanın en büyük iki ekonomisi kendi para birimleri, ticari ve finansal kuralları, kendi internetleri, yapay zekaları ve sıfır kazanımlı jeopolitik ve askeri stratejileriyle birbirleriyle rekabet eden iki ayrı dünya yaratıyor."

16.20 : BM zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Genel Kurula hitap edecek.

16.15 : New York'taki zirve öncesi renkli görüntüler vardı, birçok lider BM binasına geldi.



Hırvatistan lideri Kolinda Grabar-Kitarovic.



Almanya Şansölyesi Angela Merkel.





Hollanda Kraliçesi Maxima.





Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales.

16.05 : Dünyanın dikkatle izlediği BM Genel Kurulu görüşmelerini canlı blogla aktarıyor olacağız.