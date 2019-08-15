MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSon dakika | Dünyayı sallayan bomba iddia! İran'a karşı 'gizli' ittifak
15.08.2019 - 18:46| AA

Son dakika | Dünyayı sallayan bomba iddia! İran'a karşı 'gizli' ittifak

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ABD aracılığıyla, tehdit olarak gördükleri İran konusunda gizli toplantılar yaptığı iddia edildi.

Son dakika | Dünyayı sallayan bomba iddia! İran'a karşı 'gizli' ittifak

 

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail ve BAE'den yetkililer, "artan İran tehdidine karşı bilgi paylaşımı ve koordinasyon" için gizli toplantılar yürüttü.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook tarafından düzenlenen toplantıların ilkinin ilkbaharda, ikincisinin ise kısa süre önce düzenlendiği belirtildi.

ABD'li yetkililer, İsrail ve BAE arasındaki görüşmelerin İran ile ilişkilerde diplomatik, askeri ve istihbarat alanındaki iş birliğini artırma amaçlı olduğunu ifade etti.

İsrail'in, Arap ülkeleri arasında özellikle İsrail-Filistin sorunu konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle yalnızca Mısır ve Ürdün ile diplomatik ilişkileri bulunuyor.

Kırıkkale'de yolcu otobüsleri denetimiKırıkkale'de trafik polisleri, yolcu otobüslerinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla zorunlu hale getirilen dijital takograf için denetim gerçekleştirdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika| Turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi

Son dakika| Turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi

Dönerse Senindir filmi başrol oyuncuları | Dönerse Senindir filmi konusu

Dönerse Senindir filmi başrol oyuncuları | Dönerse Senindir filmi konusu

İntikamın Bedeli filmi konusu ve başrol oyuncuları

İntikamın Bedeli filmi konusu ve başrol oyuncuları

Ya Sonra filmi başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor? Filmin konusu ne?

Ya Sonra filmi başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor? Filmin konusu ne?

Sıradaki Haber