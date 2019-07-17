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17.07.2019 - 17:24| milliyet.com.tr

Son dakika... El Chapo Guzman'a müebbet hapis

ABD'de yargılanan 'Bücür' lakaplı Meksikalı ünlü kartel lideri, ömür boyu hapse ek olarak 30 yıl ceza aldı.

Son dakika... El Chapo Guzman'a müebbet hapis

Yeni yüzyılın en ünlü uyuşturucu baronu Joaquin El Chapo Guzman, ABD'de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, müebbete ek olarak 30 yıl ceza daha verdi.

İki yıl önce ABD'ye iade edilen Meksikalı kartel lideri, eroin ve kokain dağıtımı yapmaktan, kaçak silah bulundurmak ve kara para aklamaya kadar 10 suçtan hüküm giymiş oldu.

Guzman, savcıların ABD'ye giren uyuşturucunun en büyük tedarikçisi diye tanımladığı Sinaola uyuşturucu kartelinin lideri olmakla suçlanıyordu.

'Bücür' lakaplı Guzman, Meksika'daki bir hapishaneden firar etmesinden beş ay sonra, Ocak 2016'da yeniden tutuklanmıştı. Birçok yakın adamı 11 hafta süren yargılamada Guzman'ın aleyhinde ifade vermişti.

Bir zamanlar dünyanın en zengin adamlarından biri olan El Chapo, Meksika'nın kuzeyindeki karteli yönetiyordu. Guzman zamanla, ABD'ye giren uyuşturucunun başlıca tedarikçisi oldu ve 1 milyar doları bulduğu tahmin edilen servetiyle, Forbes'un dünyanın en zenginleri listesine 701'inci sıradan girdi.

Guzman'ın ABD'ye tonlarca kokain soktuğu ve eroin, metamfetamin ve esrar kaçakçılığı yaptığı, çok sayıda ölüm emri verdiği iddia ediliyor.

İddianamede, Guzman'ın tetikçilerinin 'yüzlerce' cinayet, saldırı, adam kaçırma ve işkenceden suçlu olduğu savunuluyor.

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