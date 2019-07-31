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31.07.2019 - 09:34| milliyet.com.tr

Son dakika... El Salvador'da deprem

Orta Amerika ülkesini sallayan 5.9 büyüklüğündeki deprem, Pasifik Okyanusu'nun 72 kilometre altında gerçekleşti. Depremin merkez üssü La Libertad kentine 24 kilometre mesafede.

Son dakika... El Salvador'da deprem

El Salvador'da yerel saatle 23.54'te 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Reuters haber ajansı, sarsıntının Orta Amerika ülkesinde şiddetli şekilde hissedildiğini bildiriyor.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ve Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, depremin merkez üssü La Libertad kentine 24 kilometre mesafede ve Pasifik Okyanusu'nun 72 kilometre altında gerçekleşti. Başkent San Salvador'un merkez üssüne uzaklığı ise 37 kilometre olarak veriliyor.

El Salvador, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının hemen yanında yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

Böyle hırsızlık görülmediBursa’da otomobil hırsızı, alıcı kılığına girip, denemek için bindiği otomobili çalarak kaçtı. Bu sırada otomobilin çalınacağını anlayan sahibi, cama tutununca uzun süre yerde sürüklenerek yaralandı.
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