Son dakika... Endonezya'da deprem

Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki Endonezya'da bugün yerel saatle 21.11'de bir deprem oldu.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6.1 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini aktarıyor.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise, sarsıntının merkez üssünün Endonezya'nın Manokwari kentine 309 kilometre uzaklıkta olduğunu bildiriyor. Depremin ardından bir tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

Endonezya'da 2004 yılın sonlarında gerçekleşen 9.1 büyüklüğündeki tarihi deprem, dev tsunami dalgalarına yol açtı. Hint Okyanusu'na kıyısı olan 13 ülkeyi korkunç bir hızla vuran tsunami, 230 bin insanın ölümüne neden oldu.