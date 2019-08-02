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HaberlerDünyaSon dakika... Endonezya'da şiddetli deprem! Tsunami alarmı verildi
02.08.2019 - 15:33| AA

Son dakika... Endonezya'da şiddetli deprem! Tsunami alarmı verildi

Endonezya'nın Tugu Hilir kenti yakınlarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Son dakika... Endonezya'da şiddetli deprem! Tsunami alarmı verildi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Tugu Hilir'in 105 kilometre güneybatısı olan 6.8 büyüklüğündeki depremin yerin 42,8 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer, bu nedenle kıyı kesiminde bulunanlardan yüksek yerlere çıkmasını istedi.

Son dakika... Endonezyada şiddetli deprem Tsunami alarmı verildi

Balıkesir'de facia! Yanan otobüste 5 kişi öldüBalıkesir'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesinde yolcu otobüsünde yangın çıktı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ölenlerin kimlik tespitlerinin henüz yapılmadığını belirten Yazıcı, yangının sebebinin henüz belli olmadığını belirtti. Vali Yazısı, "Yangının sebebi henüz belli değil. Şoförün bilgisine başvuruluyor" dedi.
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