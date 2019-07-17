Son dakika... Erbil'de silahlı saldırı! Restoranda Türk diplomatlar vardı

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir diplomat şehit oldu. Saldırıda bir Irak vatandaşı da hayatını kaybetti.

Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Erbil'deki bir restoranda bugün gerçekleşen silahlı saldırıda bir Türk diplomat ve bir Irak vatandaş hayatını kaybetti, bir vatandaş yaralandı." bilgisi verildi.

Açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan diplomatların can güvenliğinin korunacağı, bölgenin huzurunun kaçmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Yerel medyaya konuşan saldırının gerçekleştiği restoranın sahibi, sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırganın doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtığını söyledi.

Şehit edilen Türk diplomatın naaşının otopsi için ambulansla hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Huqqabaz adlı restoran, Havalimanı Yolu ile Dream City ve Empire semtleri arasında yer alıyor. Empair bölgesi, Erbil'de en sıkı korunan noktalardan biri.

ÇAVUŞOĞLU: SALDIRGANLAR ÜÇ KİŞİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Saldırganların yakalanması için hem Bağdat hem de Erbil'le temas halindeyiz. Saldırı üç kişi tarafından düzenlendi" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan resmi açıklama ise şöyle:

"Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk milletine sabır diliyoruz."

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ KINADI

ABD'nin Ankara Büyükelçiği, Twitter hesabından saldırıyı en sert şekilde kınadığını belirterek şehit olan diplomatın ailesi, arkadaşları ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi.

AB'DEN BAŞSAĞLIĞI

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, sosyal medya hesabından "En içten taziyelerimizi sunarken, kalben ve tüm dualarımızla Türkiye'nin ve merhumun ailesi ile sevenlerinin yanında olduğumuzu ifade ederiz" mesajını paylaştı.