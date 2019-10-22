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22.10.2019 - 16:27 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Erdoğan ve Putin'in basın toplantısı bekleniyor

Soçi'de bir araya gelen Türkiye ve Rusya liderlerinin gündeminde, Barış Pınarı Harekâtı ve Suriye krizi vardı.

Son dakika... Erdoğan ve Putin'in basın toplantısı bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz kıyısındaki Soçi'de kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Randevunun ardından liderler kameraların karşısına geçecek ve basın toplantısını televizyonlar canlı yayınlayacak.

TÜRKÇE KARŞILADI

Türkiye liderini devlet başkanlığı rezidansının girişinde karşılayan Putin, Erdoğan'a 'Merhaba' dedikten sonra "Bugün size özel olarak ne kadar güzel bir hava ayarlamışlar" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise gülümseyerek "Evet, çok güzel" yanıtını verdi.

Son dakika... Erdoğan ve Putinin basın toplantısı bekleniyor

Dünyanın gözünü çevirdiği görüşme, saat 13.28'de başladı. Basına açık bölümde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmanın gündemini "Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşmemizin çok ciddi fırsatlar sağlayacağına inanıyorum" sözleriyle özetledi. Putin ise, "Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum" dedi.

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