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04.12.2019 - 15:00 | | AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumun ardından, bir araya geldi. Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜ

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bir araya geldi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bir araya geldi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bir araya geldi

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TRUMP-ERDOĞAN ZİRVESİNİN ARDINDAN İLK YORUM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, Erdoğan-Trump Zirvesi sonrasında ilk açıklama geldi. Altun, Twitter hesabından, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi." açıklamasınd bulundu.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bir araya geldi

ÖMER ÇELİK'TEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, zirve ile ilgili şu açıkmayı yaptı: "Şimdiye kadar görülen en başarılı, en geniş savunma örgütü olarak NATO’nun geleceği dünyanın geleceğini de doğrudan ilgilendiriyor. Ticaret savaşlarının yanı sıra, savunma anlayışlarındaki kopuşların dünyayı iyi bir yere götürmediğini tarihten biliyoruz.

"NATO’nun bu kadar geniş bir savunma örgütü olması, aynı zamanda işleyişi hakkındaki eleştirileri de beraberinde getiriyor. Çeşitli dönemlerde çeşitli tanımlara kavuştu NATO ama ilk defa bu kadar tartışılıyor. Türkiye en önde gelen NATO güçlerinden biridir. Tartışmasız biçimde, savunma konularında Bilgi sahibi olan herkes Türkiye olmadan NATO düşünülemeyeceğini kabul eder.

"Gerek NATO’ya yapılan katkılar, gerekse NATO misyonlarına katılımı konusunda eksiksiz ve başarılı bir sicili var Türkiye’nin. Türkiye bu bakımdan dünyada barış misyonlarının aranılan ve güvenilen gücüdür. Bu güven her zaman artarak devam etmiştir. Türkiye’nin terörle mücadele ederken NATO ülkelerine sık sık ilkeleri hatırlatması NATO’nun geleceğini etkileyecek başlıktır. Herhangi bir NATO ülkesinin bir terör örgütüyle mücadele ederken başka terör örgütüyle iş tutmasının yanlışlığı sadece Türkiye tarafından dile getiriliyor.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO’ya hatırlattığı ilkeler esasında bundan sonrasında NATO’nun sağlıklı ve doğru şekilde geleceğe yürümesi için yegane yol haritasıdır. Bu ilkeler hem eleştirilere konu olan eksikleri giderecek hem de ilkeli bir savunma misyonunu güncelleyecektir."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bir araya geldi

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